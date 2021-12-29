Петербургский дизайнер Тата Промах рассказала, как менялась мода в пандемию

От уютного оверсайза мы вернулись к стилю Бритни Спирс.

Дизайнер Тата Промах рассказала "Петербургскому дневнику" о том, как поменялась мода в эпоху пандемии. В начале пандемии большой популярностью пользовалась одежда оверсайз, однако теперь модельеры и стилисты уходят от удобного к красивому.

Прошлой весной россияне скупали плюшевые костюмы, пиджаки из мягкого футера. Теперь же все свыклись с ограничениями, и модные дома рискнули предложить женственные наряды. В тренде подчеркнутая женственность и зауженные силуэты.

В моде яркий монохромный тотал-лук. Дизайнеры чувствуют потребность людей после долгой зимы принарядиться во что-нибудь жизнеутверждающее, поэтому предлагают яркий синий, оранжевый, причем весь ансамбль в одном цвете. Но если кто-то боится цвета, можно делать цветовые блоки – это когда весь лук одной цветовой гаммы, но есть какой-то акцент. Тата Промах.

Также вернулась мода на низкую посадку брюк, мини, топы с бретельками, которые на пике популярности носила Бритни Спирс. Еще одна тенденция — популярность секонд-хенда. Она сохраняется уже несколько лет в связи с экологической повесткой. Это отличный способ не вредить окружающей среде, но при этом иметь в гардеробе уникальную вещь.

Фото: Instagram / @tatapromakh