В Петербурге эксперт рассказала, как игры помогают держать мозг в тонусе

По мнению специалистов, если не давать мышцам нагрузки, то они атрофируются.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова рассказала, как игры помогают держать мозг в тонусе.

По мнению специалистов, если не давать мышцам нагрузки, то они атрофируются. С мозгом та же самая ситуация, и здесь отличными помощниками станут игры, к примеру, маджонг.

Замечательная игра. Много карточек, разнообразные ходы, нужно запоминать расположение и использованные карты. Это развивает память, концентрацию и стратегическое мышление, просчитывая ходы противника. Дарья Пойманова, эксперт по развитию мозга

А игра "Мемо" развивает кратковременную и долговременную память. Она подходит и для детей, и для взрослых.

Там определенное количество парных изображений. Игра развивает зрительную память. Игроки открывают карточки в хаотичном порядке, запоминают расположение и собирают пары. Это способствует развитию критического мышления и креативности у играющих. Дарья Пойманова, эксперт по развитию мозга

Мозг получится развивать и с помощью других техник.

Чем больше мы пробуем новое, тем лучше нейропластичность и гибкость мозга. Попробуем простые упражнения: асинхронные движения руками и концентрацию на движении пальцев в течение минуты. Это поможет сосредоточиться перед работой. Также полезен счет простых арифметических задач. Дарья Пойманова, эксперт по развитию мозга

А еще можно запоминать скороговорки, ассоциации и пословицы.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)