Видео: липам на Московской площади придали форму

Обрезка кроны проводится при температуре воздуха выше -10 градусов.

На Московской площади провели формовочную обрезку лип. Директор СПб ГУСПП "Южное" Оксана Гусева рассказала, почему ее проводят именно сейчас.

Обрезка проводится для того, чтобы придать кроне шаровидную форму, избавиться от дублирующих и сухих веток. Сейчас деревья находятся "в покое", поэтому формовку проводят именно в это время. При этом обязательное условие: температура воздуха должна быть выше -10 градусов. Иначе ветки могли бы замерзнуть, что повлияло бы на рост дерева. В связи с этим перед проведением работ всегда анализируется погода.

Формовочной обрезкой в "Южном" занимаются 10 специалистов. Их обучают не только обрезке, но и работе на высоте.

Видео и фото: Екатерина Симчук для Piter.tv