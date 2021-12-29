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Видео: липам на Московской площади придали форму

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Обрезка кроны проводится при температуре воздуха выше -10 градусов.

На Московской площади провели формовочную обрезку лип. Директор СПб ГУСПП "Южное" Оксана Гусева рассказала, почему ее проводят именно сейчас.

Обрезка проводится для того, чтобы придать кроне шаровидную форму, избавиться от дублирующих и сухих веток. Сейчас деревья находятся "в покое", поэтому формовку проводят именно в это время. При этом обязательное условие: температура воздуха должна быть выше -10 градусов. Иначе ветки могли бы замерзнуть, что повлияло бы на рост дерева. В связи с этим перед проведением работ всегда анализируется погода. 

Формовочной обрезкой в "Южном" занимаются 10 специалистов. Их обучают не только обрезке, но и работе на высоте. 

Видео и фото: Екатерина Симчук для Piter.tv

Теги: благоустройство, липы, московская площадь, формовочная обрезка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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