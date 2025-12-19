  1. Главная
Стало известно, как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь
Сегодня, 10:25
В "подземке" интервал движения электропоездов с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут, наземного транспорта – до 30 минут.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили о том, что в ночь с 6 на 7 января в круглосуточном режиме будут работать метро и пять маршрутов наземного транспорта. 

Речь идет о трех автобусах (№№102, 225 и 239) и двух троллейбусах (№№23 и 46). В "подземке" интервал движения электропоездов с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут, наземного транспорта – до 30 минут. 

Ранее на Piter.TV: в новогоднюю ночь услугами общественного транспорта в Северной столице воспользовались около 170 тыс. пассажиров. Метро перевезло примерно 144 тыс. человек, что на 17,8% больше, чем в аналогичный период 2025-го. 

Фото: Piter.TV 

Теги: общественный транспорт, рождество
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

