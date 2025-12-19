В новогоднюю ночь услугами общественного транспорта в Петербурге воспользовались около 170 тыс. пассажиров

Метро, ставшее главным перевозчиком, перевезло примерно 144 тысячи человек, что на 21 тысячу 805 пассажиров больше (+17,8%), чем в аналогичный период 2025 года (122 318 человек).

В праздничную новогоднюю ночь жители и гости Санкт-Петербурга активно пользовались услугами общественного транспорта, общее количество пассажиров составило около 170 тысяч человек.

Как пояснили в Комитете по транспорту Петербурга, это на 16 тысяч больше, чем в прошлогоднюю новогоднюю ночь, когда транспортом воспользовалось около 154 тысяч пассажиров.

Метро, ставшее главным перевозчиком, перевезло примерно 144 тысячи человек, что на 21 тысячу 805 пассажиров больше (+17,8%), чем в аналогичный период 2025 года (122 318 человек). Наибольшей популярностью пользовались станции, расположенные недалеко от крупных развлекательных площадок и мест проведения фейерверков.

Наземный транспорт также продемонстрировал высокую нагрузку: автобусами воспользовались 13 703 пассажира, троллейбусами — 6655, трамваями — 5139 человек.

Следует напомнить, что в период с 1 по 11 января 2026 года городской транспорт будет работать по расписанию воскресного дня. В ночь с 6 на 7 января, в преддверии Рождества, предусмотрен специальный график работы: метро продолжит функционировать с увеличенными интервалами движения поездов с 1:00 до 5:00 утра (интервал до 10 минут), а наземный транспорт будет двигаться по пяти специальным маршрутам (три автобусных маршрута № 102, № 225, № 239 и два троллейбусных маршрута № 23 и № 46) с интервалом до 30 минут. Что касается пригородных электричек, то с 1 по 10 января расписание будет соответствовать субботнему дню, а 11 января — воскресному.

Ранее мы сообщили о том, что дорожные службы Петербурга будут работать в усиленном режиме в новогодние и рождественские праздники.

