Стало известно, как в Петербурге будет работать общественный транспорт 9 марта
Сегодня, 11:50
196
Изменения коснутся наземного транспорта и электричек.

В связи с празднованием Международного женского дня в Петербурге изменят режим работы наземного и пригородного транспорта. 

По данным городского комтранса, 9 марта автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички будут курсировать по графикам воскресных дней. 

Просим учитывать данную информацию при построении своего маршрута. 

Комитет по транспорту Северной столицы 

Ранее мы рассказывали о том, что три троллейбуса в Петербурге временно изменили маршруты. Речь идет о троллейбусах №№1, 9 и 31. 

Фото: Piter.TV 

