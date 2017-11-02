Стало известно, как в Петербурге будет работать общественный транспорт 9 марта

В связи с празднованием Международного женского дня в Петербурге изменят режим работы наземного и пригородного транспорта.
По данным городского комтранса, 9 марта автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички будут курсировать по графикам воскресных дней.
Просим учитывать данную информацию при построении своего маршрута.
Комитет по транспорту Северной столицы
Фото: Piter.TV
