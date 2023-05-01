Три троллейбуса в Петербурге временно изменили маршруты

Транспорт не может проехать по Большому проспекту Петроградской стороны.

В Петербурге временно скорректировали движение троллейбусов № 1, 9 и 31. Как сообщает "Организатор перевозок", изменения связаны с невозможностью проезда по Большому проспекту Петроградской стороны, пишет Петербургский дневник.

Троллейбус № 1 теперь следует от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского" по действующей трассе до конечного пункта "Съезжинская улица". Маршрут № 9 направлен от конечной станции "Улица Кораблестроителей" также до "Съезжинской улицы". Троллейбус № 31 курсирует от конечной станции "Северный проспект" до конечного пункта "Площадь Академика Климова".

Когда движение по Большому проспекту восстановят, не уточняется. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Фото: Piter.TV