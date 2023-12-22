Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт на февральских выходных

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, как будет работать общественный транспорт в предстоящие праздничные и выходные дни.
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать:
22 февраля – по графику пятницы,
с 23 по 25 февраля – по графику воскресенья.
Метрополитен Петербурга будет работать:
23 февраля – по графику субботы,
24 и 25 февраля – по графику воскресенья.
Вестибюли станций метрополитена, в том числе вестибюль станции "Технологический институт 1", будут работать в соответствии с действующим графиком открытия и закрытия станций метро.
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