Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт на февральских выходных

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, как будет работать общественный транспорт в предстоящие праздничные и выходные дни.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать:

22 февраля – по графику пятницы,

с 23 по 25 февраля – по графику воскресенья.

Метрополитен Петербурга будет работать:

23 февраля – по графику субботы,

24 и 25 февраля – по графику воскресенья.

Вестибюли станций метрополитена, в том числе вестибюль станции "Технологический институт 1", будут работать в соответствии с действующим графиком открытия и закрытия станций метро.