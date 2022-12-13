Стало известно, как без таблеток снизить давление

В исследовании приняли участие 213 человек.

Американские ученые выяснили, что диета с низким содержанием натрия помогает снизить давление всего за одну неделю. Научная статься опубликована в журнале JAMA.

Как отметил "Петербург2", диета привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь мм ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия. В исследовании приняли участие 213 человек от 50 до 75 лет.

Натрий входит в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия.

Фото: pxhere