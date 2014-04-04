Уролог раскрыл опасность бани для мужского здоровья

Обновленные рекомендации Минздрава по диспансеризации теперь предусматривают дополнительное обследование репродуктивного здоровья для мужчин, регулярно посещающих бани и сауны. Как сообщает издание spb.aif.ru, в анкете для прохождения медосмотра появился прямой вопрос о частоте визитов в места с высокой температурой воздуха. Положительный ответ может стать основанием для направления на спермограмму и консультацию уролога.

Врачи подтверждают, что чрезмерное увлечение банными процедурами действительно способно негативно сказаться на качестве спермы. По словам врача-уролога Клинической больницы Святителя Луки Евгения Гриня, речь идет о злоупотреблении — посещении парной три-четыре раза в неделю или ежедневных длительных сеансах (20–30 минут). В таких условиях происходит перегрев яичек, что может ухудшить показатели спермограммы на срок от полутора до трех месяцев. Кроме того, перегрев организма чреват обезвоживанием, скачками давления и обострением хронических заболеваний, таких как простатит.

Специалист отмечает, что мера Минздрава является не принудительной, а скрининговой. Она позволяет своевременно выявить проблемы с фертильностью, оценить влияние образа жизни на репродуктивную функцию и получить квалифицированную помощь для коррекции нарушений.

Для получения точных результатов спермограмму рекомендуется сдавать в период от двух до семи дней после получения направления. В это время необходимо соблюдать половой покой и избегать любых тепловых процедур. Слишком короткий период воздержания снижает концентрацию сперматозоидов, а слишком длинный — их подвижность. Оптимальным считается интервал в четыре–пять дней.

Помимо перегрева, на мужское здоровье негативно влияют и другие привычки:

Курение и алкоголь: подавляют выработку тестостерона и повышают риски заболеваний.

Ожирение и гиподинамия: нарушают гормональный фон.

Стресс и недостаток сна: негативно сказываются на общем состоянии организма.

Тесное синтетическое белье: создает эффект "парника", повышая температуру в мошонке и мешая нормальному созреванию сперматозоидов.

Врач поясняет, что для нормального сперматогенеза температура в яичках должна быть на 2–3 градуса ниже температуры тела (около 34–35 °C). Перегрев в бане или сауне может поднимать ее до 37–38 °C, что критично для процесса.

Согласно данным специалиста, регулярное посещение бани (2–3 раза в неделю в течение трех месяцев) способно снизить концентрацию сперматозоидов на 20–40%, а их подвижность — на 25–30%. Также увеличивается фрагментация ДНК, что снижает шансы на зачатие и повышает риск осложнений при беременности.

