В зоомагазине на проспекте Славы содержали живого каймана

Кайман включен в перечень животных, запрещенных к содержанию.

Росприроднадзор по СЗФО установил факт содержания каймана в петербургском зоомагазине. В управление обратился местный житель, который был обеспокоен условиями, где жило животное.

Для проверки сотрудники ведомства провели выезд в точку на проспекте Славы. Факт нарушений подтвердился. В террариуме находился кайман длиной в 60 сантиметров, емкость оборудована подсветкой, системой фильтрации воды и возвышением, позволяющим выбраться из воды на сушу.

Кайман включен в перечень животных, запрещенных к содержанию. В соответствии с действующим законодательством содержание животных, входящих в вышеуказанный перечень, в местах, используемых для торговли животными, не допускается. По данному факту владельцу каймана будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Ранее в зоомагазине на Полюстровском проспекте продавали краснокнижных ящериц.

Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО