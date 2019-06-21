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В зоомагазине на проспекте Славы содержали живого каймана

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Кайман включен в перечень животных, запрещенных к содержанию.

Росприроднадзор по СЗФО установил факт содержания каймана в петербургском зоомагазине. В управление обратился местный житель, который был обеспокоен условиями, где жило животное. 

Для проверки сотрудники ведомства провели выезд в точку на проспекте Славы. Факт нарушений подтвердился. В террариуме находился кайман длиной в 60 сантиметров, емкость оборудована подсветкой, системой фильтрации воды и возвышением, позволяющим выбраться из воды на сушу.

Кайман включен в перечень животных, запрещенных к содержанию. В соответствии с действующим законодательством содержание животных, входящих в вышеуказанный перечень, в местах, используемых для торговли животными, не допускается. По данному факту владельцу каймана будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Ранее в зоомагазине на Полюстровском проспекте продавали краснокнижных ящериц. 

Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: кайман, проспект славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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