Кафедру робототехники и БПЛА создадут в Петербурге

Кафедра появится на базе Военной академии Росгвардии.

В Петербурге впервые на базе Военной академии Росгвардии создадут кафедру робототехники и беспилотных летательных аппаратов, заявил генерал-майор Андрей Кийко. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали с ректором Политехнического университета Петра Великого Андреем Рудским.

На нашей базе впервые создается кафедра робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в области робототехники, в будущем оно позволит обеим сторонам освоить новые учебные дисциплины и выработать инновационные подходы к применению образцов робототехники как в мирной жизни, так и при выполнении служебно-боевых задач. Андрей Кийко, генерал-майор

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге тестируют вертопорт для беспилотников. Эта технология позволяет осуществлять запуск вертолета-дрона на задание полностью автономно.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западу