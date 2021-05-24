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Подросток из Перми извинился перед Кадыровым за видео в TikTok

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Также юноша заявил о слежке за ним.

17-летний пользователь социальной сети TikTok из Перми, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном" выложил в Сеть видео с извинениями. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

По словам молодого человека, он искренне раскаивается в своих выражениях. Видео с оскорблениями он опубликовал с целью привлечения новых подписчиков к себе в TikTok. После распространения ролика в интернете его место жительства узнали некие "нежелательные товарищи".

 Я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу.

комментарий подростка для Baza

Напомним, 18 мая в прямом эфире в Instagram Кадырова с подписчиками неизвестный назвал главу Чечни "шайтаном".  На это он ответил, что автор сообщения перестанет спать ночами. 

Ранее родня оскорбившего Кадырова в Инстаграме подростка извинилась за его слова.

Видео: Telegram/Baza

Теги: instagram, оскорбление, рамзан кадыров, чечня
Категории: Новости России, Лента новостей,

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