Психотерапевт объяснил петербуржцам, к чему может привести прокрастинация

По словам специалиста, прокрастинация может быть связана с опытом отвержения и страхом не оправдать ожидания.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психотерапевт Дмитрий Ковпак рассказал о вреде прокрастинации.

Прокрастинация не является медицинским диагнозом, но представляет собой описание поведения, когда человек откладывает важные дела из страха провала. Если человек предполагает, что может провалиться в результате, то лучше не торопиться с этим. Лучше идеально и никогда, чем плохо и сразу. Дмитрий Ковпак, психотерапевт

По словам специалиста, прокрастинация может быть связана с опытом отвержения и страхом не оправдать ожидания. В таком случае человек занимается незначимыми делами, откладывая важные задачи. То есть, человек совершает много усилий вместо отдыха, чтобы оправдать свое безделье.

Кроме того, прокрастинация может спровоцировать развитие депрессии.

Прокрастинация может быть следствием прошлого опыта отвержения и попыток компенсировать свою ценность через поведение. Это может привести к клиническим формам, таким как депрессия и тревога, и нарушению отношений с близкими и на работе. Человек столкнулся с тем, что его когда-то отвергли, и теперь он считает, что должен стараться, чтобы понравиться другим людям, чтобы они его приняли. Дмитрий Ковпак, психотерапевт

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