В Колпино нашли подпольный цех, откуда изъяли 1500 литров алкоголя и 800 литров спирта

На месте находился работник подпольного разливочного цеха – 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Экономическая полиция Петербурга проводит региональную профилактическую операцию "Алкоголь". И в городе, и в Ленобласти проводятся масштабные проверки по выявлению контрафактного спиртного. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый результат полицейские получили в Колпино. На Софийской улице, 96, в пристройке было обнаружили незаконное производство алкогольной продукции. Было изъято более 1500 литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции (в пластиковых канистрах), а также 800 литров спирта в четырех пластиковых бочках. Часть контрафакта (две коробки) уже была разлита в жестяные банки под видом элитной импортной водки.

На месте находился работник подпольного разливочного цеха – 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий. Изъятый контрафакт направлен на экспертизу. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области