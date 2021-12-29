Дома у трех петербуржцев оперативники нашли склад боеприпасов

Оперативники совместно с коллегами из СОБР провели обыски по месту жительства у трех фигурантов уголовного дела.

Накануне в Петербурге были проведены обыски у трех мужчин, проживающих в Петербурге и ставших фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом стало известно Piter.tv.

Оперативники при содействии СОБР Росгвардии "Гранит" обнаружили и изъяли у первого фигуранта 338 патронов, 139 патронов, произведенных кустарно, карабин "Вепрь", ружье с признаками переделки ствола и двухствольное ружье без документов.

По месту жительства второго фигуранта обнаружили карабин с признаками переделки под стрельбу со сложенным прикладом и 10 предметов цилиндрической формы размером 5*15 см с признаками СВУ (самодельное взрывное устройство). Дома у третьего фигуранта нашли два карабина разного калибра с признаками переделки под автоматическую стрельбу.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертиз в ЭКЦ ГУ МВД. Согласно справке, оружие пригодно для стрельбы. Несмотря на то, что на некоторых патронах обнаружены следы самодельного перенаряжения, боеприпасы пригодны для использования.

Отмечается, что мера пресечения трем мужчинам не избиралась.

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Фото: Piter.tv