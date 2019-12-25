  1. Главная
В Петербурге изобличили сотрудницу полиции в противоправной деятельности
Сегодня, 9:08
Она передавала третьему лице персональные данные иностранцев.

Оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД России изобличили сотрудницу полиции в противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники УСБ в рамках борьбы с незаконной миграцией установили причастность 42-летней сотрудницы районного подразделения миграционной службы к передаче третьему лицу персональных данных иностранцев.

По указанию руководства ГУ МВД России в отношении сотрудницы полиции назначена служебная проверка. При подтверждении вины, она понесет наказание в установленном законом порядке и будет уволена из органов внутренних дел.

Весной петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взяток от мигрантов.

Фото: Piter.tv

