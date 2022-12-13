В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних в 1994 году

Второй подозреваемый умер в 2019 году.

В Петербурге задержан мужчина, который изобличен в изнасиловании двух несовершеннолетних в 1994 году. Об этом стало известно Piter.tv

В ноябре 1994 года в отделение милиции обратилась мама одной из девочек. Она сообщила, что её 17-летнюю дочь изнасиловали в ночь с 19 на 20 ноября. Второй потерпевшей также оказалась 17-летняя девушка. Было возбуждено уголовное дело.

Недавно была получена оперативная информация о причастности к совершению данного преступления В. 1975 года рождения и С. 1974 года рождения. Второй подозреваемый умер в 2019 году.

В. 3 апреля 2023 года был задержан и изобличен в том, что 19 ноября 1994 года в ночное время, находясь в квартире дома 38/1 по улице Маршала Казакова, совместно с С. изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении двух девушек.

Ранее неизвестный принуждал девочку-подростка из Петербурга отправлять ему интимные фото.

Фото: Piter.TV