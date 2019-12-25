В Стрельне посудомойку избил и изнасиловал малознакомый по имени Артур

По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин Армении.

В поселке Стрельна 37-летнюю женщину избил и изнасиловал малознакомый по имени Артур. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 00:01 в полицию обратилась 37-летняя женщина, работающая посудомойкой. Она рассказал, что в поселке Стрельна на Фронтовой улице её изнасиловал малознакомый по имени Артур.

В результате выезда установлено, что 05 августа в 23:45 в поселке Стрельна у дома 63 по Санкт-Петербургскому шоссе малознакомый по имени Артур нанес несколько ударов рукой по лицу потерпевшей, после чего совершил изнасилование.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин Армении 1992 года рождения, неработающий. Возбуждено уголовное дело.

В Стрельне 43-летний мужчина полтора месяца насиловал 10-летнюю девочку.

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