В Стрельне 43-летний мужчина полтора месяца насиловал 10-летнюю девочку

Об этом в полицию сообщила мама ребёнка.

В поселке Стрельна 43-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в период с 1 июня по 21 июля в ее частном доме на территории СНТ "Витамин", расположенном в поселке Стрельна, находившийся в гостях 43-летний знакомый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2010 года рождения.

Подозреваемый уже сидит в СИЗО № 6 ФКУ ГУ ФСИН. Он оказался там за совершение аналогичного преступления.

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