В Колпино женщина обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Колпино 45-летняя женщина обвинила малознакомого мужчину в применении физической силы и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

Около девяти утра 7 августа в полицию поступил звонок от 45-летней женщины. Она сообщила, что в квартире дома по Загородной улице малознакомый избил и изнасиловал ее.

На месте был задержан 29-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании. Изъято: следы пальцев рук, следы обуви, одежда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в парке "Малиновка" изнасиловали женщину.

Фото: Piter.TV