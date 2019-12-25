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В Колпино женщина обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино женщина обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Колпино 45-летняя женщина обвинила малознакомого мужчину в применении физической силы и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

Около девяти утра 7 августа в полицию поступил звонок от 45-летней женщины. Она сообщила, что в квартире дома по Загородной улице малознакомый избил и изнасиловал ее.

На месте был задержан 29-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании. Изъято: следы пальцев рук, следы обуви, одежда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в парке "Малиновка" изнасиловали женщину.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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