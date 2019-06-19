В Петербурге 8 декабря обещают изморозь

Во время изморози иногда рвутся провода и ломаются ветки.

В Петербурге с каждым днем становится холоднее. В пятницу, 8 декабря, в Северной столице обещают изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Изморозь — это явление, при котором на ветвях деревьев и проводах образуется отложение льда при тумане. Это происходит в результате сублимации водяного пара (кристаллическая изморозь) или намерзания капель переохлажденного тумана (зернистая изморозь). Изморозь может оказывать значительное воздействие на окружающую среду. Под ее тяжестью могут рваться провода и обламываться ветви деревьев.

Сегодня, 7 декабря, в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы. Городская администрация обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 7 декабря похолодало до -14 градусов.

Фото: Pxhere