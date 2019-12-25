На Васильевском острове временно скорректирована схема движения двух автобусных маршрутов

Жителей Северной столицы просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

В связи с неотложными ремонтными работами на Большом проспекте Васильевского острова, неподалеку от дома №2 на улице Опочинина, временно изменяется траектория следования автобусов маршрутов №128 и №262. Об этом информирует прес-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршрут автобуса №128 останется неизменным в прямом направлении. Обратное направление изменится следующим образом: после Большого проспекта В.О. автобусы свернут на Гаванскую улицу, затем проследуют по Среднегаванскому проспекту и Наличной улице, после чего вернутся на обычный маршрут.

Изменения коснутся и маршрута автобуса №262, но только в прямом направлении. Автобусы поедут от Гаванской улицы через Среднегаванский проспект, Наличную улицу, Большой проспект В.О. и Кожевенную линию, далее двигаясь по своему стандартному маршруту. Обратное направление останется прежним.

Жителей Северной столицы просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский контакт-центр транспорта принял почти 200 тысяч обращений.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга