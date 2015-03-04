Петербуржцев предупредили об изменении движения троллейбуса №42 на Лиговском проспекте

Причина заключается в ремонтных работах на трамвайных путях в районе набережной Обводного канала.

В Петербурге с утра 25 октября до завершения движения транспорта 26 октября изменится схема следования троллейбусных маршрутов на Лиговском проспекте из-за ремонтных работ на трамвайных путях в районе набережной Обводного канала. Соответствующую информацию распространил СПб ГУП "Горэлектротранс", пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Так, 25 октября с 8:00 до конца рабочего дня движение общественного транспорта на участке Лиговского проспекта от набережной Обводного канала до Рязанского переулка (оба направления) будет временно перенесено в общий поток улиц, поскольку выделенная полоса окажется перекрытой.

26 октября с момента открытия маршрута и до окончания дневного расписания аналогичное ограничение коснется отрезка Лиговского проспекта от Курской улицы до Рязанского переулка (одно направление от площади Сортировочной), где троллейбусы также станут двигаться в общем ряду.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)