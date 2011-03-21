Ограничение движения трамваев по проспекту Солидарности продлевается до понедельника

Движение трамваев №23, 65 закрыто.

Из-за продления срока ремонтных работ трамвайных путей до понедельника продлевается закрытие трамвайного движения по проспекту Солидарности до улицы Дыбенко. Движение по участку закрыто с 4 сентября.

Трамвай №А следует от конечной "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, улице Коллонтай, проспекту Солидарности до конечной "пр. Солидарности".

Маршрут №7 идет от конечной "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, Народной улице, Володарскому мосту, проспекту Обуховской обороны, Синопской набережной, Херсонской улице, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту, Гранитной улице до конечной "ст. м. "Ладожская".

Движение трамваев №23 и 65 закрыто.

Трамвай №27 идет от станции метро "Рыбацкое" до конечной "пр. Солидарности" по действующей трассе.

Фото: Piter.tv