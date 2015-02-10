С 18 августа изменяется режим работы вестибюля станции "Лесная"

Работы продлятся до 17 декабря 2025 года.

С 18 августа в связи с капитальным ремонтом эскалаторов будет изменен режим работы вестибюля станции "Лесная". Об ограничениях рассказали в Комитете по транспорту.

По рабочим дням:

– с 08:10 до 09:30 часов – вход в вестибюль закрыт;

– с 17:15 до 19:00 часов – вход в вестибюль ограничен.

Работы продлятся до 17 декабря 2025 года.

В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 18 августа в утренние часы продлевается трасса маршрута № 60 до станции метро "Выборгская", а также усиливается троллейбусный маршрут № 31, интервал движения на маршруте будет сокращен до 3-4 минут.

Инфографика: Комитет по транспорту

Также от станции "Лесная" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:

– До станции "Выборгская" – на автобусах №№ 251, 267 или трамваях №№ 20, 40, 61;

– До станции "Черная речка" – на автобусах №№ 33, 137, 237;

– До станции "Петроградская" – на автобусах №№ 185, 249, 275 или троллейбусе № 31.

Инфографика: Комитет по транспорту

На зелёной ветке метро уменьшается межпоездной интервал в связи с перекрытиями на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv