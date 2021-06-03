Водителю автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, избрали меру пресечения

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Водителю пассажирского автобуса, который столкнулся с поездом в Ленобласти, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Так, 4 августа на железнодорожном переезде перегона Олонец – Лодейное Поле водитель автобуса с пассажирами выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, 1 человек погиб, 16 пассажиров пострадали.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдения прав пассажиров и контролирует результаты расследования уголовного дела.

Видео: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура