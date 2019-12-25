Иностранец избил женщину на почве ревности на Гатчинской

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В субботу, 7 марта, в правоохранительные органы поступила информация о происшествии на Гатчинской улице, дом 35, где мужчина жестоко избивал женщину прямо в подъезде жилого здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что из указанной квартиры доставлена бригада скорой медицинской помощи, которая забрала 48-летнюю потерпевшую с серьезными телесными повреждениями и многочисленными ушибами.

В рамках следственно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 47-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, гостивший у женщины. Предварительно установлено, что причиной конфликта стала ревность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчину задержали в установленном порядке в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

