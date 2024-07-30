На проспекте Ветеранов задержан мужчина, избивший сожительницу

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

23 августа в полицию поступила информация о госпитализации 47-летней местной жительницы с множественными травмами. Позже пострадавшая подала заявление, сообщив, что ранним утром в квартире на проспекте Ветеранов ее избил 48-летний сожитель.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время внезапно возникшего конфликта мужчина нанес женщине многочисленные удары руками и ногами.

Сотрудниками уголовного розыска фигурант был задержан в тот же день по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что после драки у магазина на проспекте Культуры задержали двоих ранее судимых мужчин.

Фото: Piter.TV