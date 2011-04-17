Нетрезвый мужчина избил посетителя ресторана на Васильевском острове

Потерпевший, получивший серьёзные увечья, был отправлен в медицинское учреждение, где врачи поставили диагноз: сотрясение мозга, ушибы лицевой области и царапины.

Вечером 27 апреля, около 23 часов, сотрудники подразделения вневедомственной охраны по Василеостровскому району Петербурга задержали на Морской набережной 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 49-летнего гражданина, ставшего впоследствии пациентом медицинского учреждения.

Конфликт возник прямо в ресторане между двумя нетрезвыми посетителями, стремительно перераставший в словесную перебранку, а затем и в физическую стычку на прилегающей к заведению территории. В ходе столкновения обвиняемый нанёс потерпевшему серию ударов головой.

Обеспокоенный персонал ресторана мгновенно задействовал сигнализацию тревоги. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии арестовали злоумышленника прямо на месте преступления. Правонарушитель, имевший ранее неоднократные административные нарушения за несоблюдение ПДД, был доставлен в отделение полиции №37 для разбирательств.

Потерпевший, получивший серьёзные увечья, был отправлен в медицинское учреждение, где врачи поставили диагноз: сотрясение мозга, ушибы лицевой области и царапины.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивистка украла сумочку из квартиры на улице Стойкости.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти