Рецидивистка украла сумочку из квартиры на улице Стойкости

Позднее выяснилось, что украденное имущество было реализовано, а вырученные деньги потрачены на покупку алкоголя.

Утром в понедельник, 21 апреля, около 10:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Кировского района Петербурга на бульваре Новаторов задержали 43-летнюю безработную женщину, ранее осужденную за аналогичные преступления. Она подозревалась в хищении сумочки у жительницы квартиры на улице Стойкости.

Ранее, 18 апреля, пострадавшая пришла домой и застала мужа вместе с другой женщиной, с которой тот употреблял спиртные напитки. Возник конфликт, в ходе которого незнакомка ушла, прихватив сумку хозяйки, содержавшую банковскую карту, личные документы и золотые украшения. Потерпевшая немедленно заявила о случившемся в полицию. Спустя некоторое время, проходя мимо станции метро "Проспект Ветеранов", женщина заметила похитительницу и оперативно уведомила правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии быстро прибыли на указанный адрес и произвели задержание женщины в ближайшем сквере возле метро. Задержанная была доставлена в 8-й отдел полиции. Известно, что данная гражданка ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, а также имела административные взыскания за нарушение общественного порядка и появление в нетрезвом виде в публичных местах. Позднее выяснилось, что украденное имущество было реализовано, а вырученные деньги потрачены на покупку алкоголя.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный рецидивист размахивал ножами на набережной Фонтанки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти