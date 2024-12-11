Житель Ленобласти избил посетителя бара на проспекте Просвещения

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Полиция разыскала причастного к жестокому избиению посетителя бара на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 января поступила телефонограмма из больницы о том, что от дома 25 по проспекту Просвещения, где находится бар, был доставлен 24-летний мужчина в тяжелом состоянии с травмами головы.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером у дома 5 по улице Ветеранов в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 29-летний местный житель, который в ходе словесного конфликта избил оппонента.

Ранее в баре на Жуковского посетитель ударил по голове бокалом мужчину.

Фото: unsplash