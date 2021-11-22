Мужчине, который махал кулаками перед пассажирами метро в Петербурге, утвердили обвинительное заключение

Серьезных травм хулиган пассажирам не нанес.

Мужчине, который нанес повреждения пассажиров в вагоне метрополитена Петербурга летом 2021 года, утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры и поделилась видео с инцидента.

Уроженец Ленинградской области ударил трех человек, которые ехали в вагоне от станции "Беговая" до "Приморской". По версии следствия, мужчина использовал малозначительный повод для конфликта. Пассажиры серьезно не пострадали.

Агрессор обвиняется в хулиганстве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски.

Видео: прокуратура Петербурга