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Мужчине, который махал кулаками перед пассажирами метро в Петербурге, утвердили обвинительное заключение

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Серьезных травм хулиган пассажирам не нанес.

Мужчине, который нанес повреждения пассажиров в вагоне метрополитена Петербурга летом 2021 года, утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры и поделилась видео с инцидента.

Уроженец Ленинградской области ударил трех человек, которые ехали в вагоне от станции "Беговая" до "Приморской". По версии следствия, мужчина использовал малозначительный повод для конфликта. Пассажиры серьезно не пострадали.

Агрессор обвиняется в хулиганстве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: метро, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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