Возбуждено уголовное дело по факту избиения девочки в Гатчине

Девочка была госпитализирована с компрессионным переломом 1-го грудного позвонка, ушибом головы, ушибленной раной левой теменной области, ссадиной коленного сустава.

В Гатчинском районе задержали мужчину, который ногой ударил несовершеннолетнюю по голове. Также по данному факту возбуждено уголовное дело. Это ранее требовал сделать председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 сентября неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта ударил пятиклассницу ногой по шее и голове. Девочка была госпитализирована с компрессионным переломом 1-го грудного позвонка, ушибом головы, ушибленной раной левой теменной области, ссадиной коленного сустава.

В этот же день подозрению в совершении данного преступления был задержан 29-летний мужчина. В понедельник, 5 сентября, было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Фото: ВКонтакте / "Моя Гатчина"