Из квартиры в Ивангороде вынесли напольную плитку и жалюзи

В квартире разбитое окно было заклеено плёнкой.

Из квартиры в Ивангороде неизвестный вынес напольную плитку, жалюзи и бруски. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что в период с 22 ноября по 4 декабря через разбитое ранее окно, которое было заклеено плёнкой, кто-то проник в его однокомнатную квартиру. Из квартиры пропали системный блок компьютера, 10 упаковок напольной плитки, упаковка бруска (6 штук в упаковке), карниз с жалюзи, детские роликовые коньки, утюг. Сумма ущерба 13 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в краже 47 тонн дизельного топлива.

Фото: pexels