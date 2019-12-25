В Петербурге задержали подозреваемого в краже 47 тонн дизельного топлива

Общая стоимость украденного топлива –2 334 817,10 рублей.

В Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске жителя Тверской области. Он подозревается в краже 47 тонн дизельного топлива. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемого задержали у дома 6 по Пулковской улице. В период с 15 августа 2018 по 26 сентября 2018 из магистрального нефтепродуктопровода "Ярославль-Приморск-1", путем несанкционированной врезки совершена кража дизельного топлива ЕВРО общим объемом 47, 698 тонн (стоимость 1 тонны – 48 950 рублей). Общая стоимость украденного топлива – 2 334 817,10 рублей.

Подозреваемый передан сотрудникам УМВД по Тверской области.

В начале ноября неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей.

Фото: pexels