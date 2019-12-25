Из дома в Ленобласти украли несколько обогревателей и посуду

Дом одноэтажный поделен на троих собственников, охранной сигнализацией не оборудован.

Из частного дома в поселке Назия Кировского района Ленобласти украли несколько обогревателей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступило сообщение, что в период с 16:30 28 ноября до 11:00 5 декабря неизвестный, выставив оконное стекло, проник в дом. Оттуда пропали телевизор, микроволновка, электропечь, три электрообогревателя, один масляный электрообогреватель, ресирвер к телевизору, алюминиевая кастрюля, две сковородки, три противня. Сумма ущерба 19600 рублей.

Дом одноэтажный поделен на троих собственников, охранной сигнализацией не оборудован.

Возбуждено уголовное дело.

Также из квартиры в Ивангороде вынесли напольную плитку и жалюзи.

Фото: pexels