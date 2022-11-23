Из Юсуповского поселка – во дворец Юсуповых

Некоммерческая организация из Мги "Культурное наследие Южного Приладожья", выигравшая грант губернатора Ленобласти, продолжает свою работу с жителями старшего возраста в рамках проекта "Душа твердит – не падать духом!".

29 сентября в КДЦ "Мга" прошла литературно-музыкальная гостиная, организованная мгинской НКО. Участники проекта в письменном виде поделились своими пожеланиями относительно дальнейшей работы. Вера Тимошенко рассказала историю своей семьи, тесно переплетенную с историей поселка Мга, и показала уникальные фотографии разных лет. Анастасия Везо прочитала свои оптимистичные стихи, Ирина Демидова спела под гитару. Гвоздем программы стало выступление Натальи Васильевой, прочитавшей замечательный рассказ о встрече с пожилой женщиной необычной судьбы.

Следующим шагом стало небольшое путешествие в Петербург. Оно прошло интересно и насыщенно. Мгинские пенсионеры посетили Николо-Богоявленский морской собор, великолепный памятник стиля барокко. Далее был обед в кафе "Ля Русь", а затем – экскурсия во дворец князей Юсуповых на Мойке.

Дворец начинает свою историю задолго до того, как стал принадлежать этому славному роду. Он построен в 70-е гг. XVIII века, однако был тогда значительно меньше современного. В 1830 г. куплен Б. Н. Юсуповым. Впоследствии с этим дворцом тесно свяжут свои судьбы пять поколений Юсуповых.

Фасад дворца – один из самых элегантных в Петербурге. Словно театральный занавес, он скрывает за собой старинную городскую усадьбу, простирающуюся до улицы Офицерской (ныне улица Декабристов). Дворец поражает великолепием и роскошью убранства. Участники экскурсии узнали историю рода Юсуповых от истоков, а также судьбы ярких представителей этого семейства, связанные с Россией, с ее правителями, со значимыми событиями в государстве.

Кстати, до Октябрьской революции на месте современной Мги располагался дачный поселок, основанный теми же князьями Юсуповыми. Ираида Мартынова, глава НКО, работала в московских архивах и привезла копии переписки жителей дачного поселка с высокопоставленными покровителями последнего. В частности, предшественники современных мгинчан нижайше просят князя и княгиню Юсуповых разрешить назвать недавно возникший поселок "Юсупово":

Согласие Ваших Сиятельств на приобретение нами в Благовещенском имении участков земли было для нас большой радостью, тем более что согласие это было выражено в резолюции на нашем прошении в таких теплых и прочувствованных словах, которых мы не забудем никогда. Выражая нашу сердечную благодарность за дорогое к нам сочувствие Ваших Сиятельств, мы, со своей стороны, от души желаем Вашим Сиятельствам и всему Вашему семейству здоровья, долгоденствия и счастья. Вместе с тем просим Ваши Сиятельства разрешить в память этого дела назвать будущий поселок "Юсупово". Санкт-Петербург, 17 августа 1905 г.

Октябрьская революция, однако, несколько подкорректировала планы…

Автор: Ростислав Переверзев

Фото: участники НКО