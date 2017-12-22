Видео: На парковке "Мега Парнас" загорелась "Газель"

На парковке "Мега Парнас" загорелась "Газель". Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", пожарным помогали прохожие.
На данный момент причина возгорания неизвестна.
Фото; видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Вечером 22 декабря на парковке у "Мега Парнас" загорелась газель
На парковке "Мега Парнас" загорелась "Газель". Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", пожарным помогали прохожие.
На данный момент причина возгорания неизвестна.
Фото; видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург