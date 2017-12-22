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Видео: На парковке "Мега Парнас" загорелась "Газель"

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Вечером 22 декабря на парковке у "Мега Парнас" загорелась газель

На парковке "Мега Парнас" загорелась "Газель". Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", пожарным помогали прохожие.

На данный момент причина возгорания неизвестна.

Фото; видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: автомобиль , газель , парнас , пожар , спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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