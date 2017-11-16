"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 20 серия: мамы решили помочь сыновьям в борьбе за Элю

Первый сезон сериал "Ивановы - Ивановы" подошел к концу. В четверг, 16 ноября фанатам покажут последнюю серию.
В предыдущем эпизоде Полина узнает о таинственном покупателе, который все это время приобретал ее горшки. Антон постоянно пропадает и Лёша следит за ним. А Петров вызывает Данилу на драку.
Лёша решил помочь Антону: бедный Иванов устраивает необычный аукцион для Оганяна и его гостей.
А дети готовятся к выпускному. Они закончили девятый класс.
Мамы решают вмешаться в личную жизнь сыновей: женщины пытаются помочь своим чадам в борьбе за Элю.
А дед устраивает романтическое свидание. Но, видимо, не судьба ему стать самым запоминающимся. Мужчина перебарщивает с алкоголем и таблетками.
Новую серию можно будет посмотреть на телеканале СТС в 20:00. Не пропустите премьеру!
Видео: промо сериала
Фото: кадры из промо