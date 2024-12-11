В Санкт-Петербурге подвели итоги строительной отрасли за 2024 год

Город установил рекорд по вводу социальных объектов.

В 2024 году Санкт-Петербург ввел в эксплуатацию 2,66 млн квадратных метров жилья. Это 986 домов, включая 153 многоквартирных (55 тысяч квартир) и 833 индивидуальных жилых дома площадью 152 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Город также установил рекорд по вводу социальных объектов — 118 за год. В рамках Адресной инвестиционной программы построено 37 объектов, включая 8 детских садов, 6 школ, колледж, спортивные и медицинские учреждения. Еще 81 объект создан за счет инвесторов, среди них 34 детских сада, 27 школ и 14 объектов здравоохранения.

Исполнение бюджета Комитета по строительству составило 98,8%, или 115,2 млрд рублей. Заключено 103 контракта на сумму 64 млрд рублей.

Город завершил 2024 год с высокими результатами, задавая ориентиры на будущее.

Видео: портал "Строительный Петербург"