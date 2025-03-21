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В ходе рейда в Апраксином дворе изъяли имущество на сумму более 5 млн рублей

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Помимо этого, на иностранцев составили 25 протоколов, 12 мигрантов передали в ОВД для дальнейшего разбирательства.

На территории Апраксина двора в Петербурге провели рейд с участием более 500 полицейских, росгвардейцев, органов военного управления, миграционной службы и представителей трех городских комитетов. Основные цели мероприятия – обеспечение безопасности и выявление нарушений в сферах торговли, миграционного законодательства и использования имущества. Об этом 21 марта рассказали в Смольном. 

Обследовано 188 объектов недвижимости. В итоге выявили 31 самовольное торговое сооружение на участке площадью 323,5 "квадрата". Изъяты 31 коробка с мелкими товарами и 195 мешков с одеждой и обувью. Кроме того, обнаружены незаконные объекты, которые закреплены на фасадах зданий, входящих в состав объекта культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком". 

Помимо этого, на иностранцев составили 25 протоколов, 12 мигрантов передали в ОВД для дальнейшего разбирательства. Забрали шесть транспортных средств, один автоприцеп, свыше 1 тыс. блоков сигарет с признаками контрафакта и крупную партию текстиля. Общая стоимость изъятого имущества – более 5 млн рублей. 

Видео: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга 

Теги: апраксин двор, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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