В ходе рейда в Апраксином дворе изъяли имущество на сумму более 5 млн рублей

Помимо этого, на иностранцев составили 25 протоколов, 12 мигрантов передали в ОВД для дальнейшего разбирательства.

На территории Апраксина двора в Петербурге провели рейд с участием более 500 полицейских, росгвардейцев, органов военного управления, миграционной службы и представителей трех городских комитетов. Основные цели мероприятия – обеспечение безопасности и выявление нарушений в сферах торговли, миграционного законодательства и использования имущества. Об этом 21 марта рассказали в Смольном.

Обследовано 188 объектов недвижимости. В итоге выявили 31 самовольное торговое сооружение на участке площадью 323,5 "квадрата". Изъяты 31 коробка с мелкими товарами и 195 мешков с одеждой и обувью. Кроме того, обнаружены незаконные объекты, которые закреплены на фасадах зданий, входящих в состав объекта культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком".

Помимо этого, на иностранцев составили 25 протоколов, 12 мигрантов передали в ОВД для дальнейшего разбирательства. Забрали шесть транспортных средств, один автоприцеп, свыше 1 тыс. блоков сигарет с признаками контрафакта и крупную партию текстиля. Общая стоимость изъятого имущества – более 5 млн рублей.

Видео: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга