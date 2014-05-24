В Смольном подвели итоги рейда в Апраксином дворе 20 марта

Работниками городских комитетов были изъяты 6 автомобилей, 1 автоприцеп, а также снесены несколько десятков незаконных торговых точек.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга подвели итоги сегодняшних рейдовых мероприятий в Апраксином дворе. В комитетской пресс-службе опубликовали видео с результатами работы сотрудников.

С "Апрашки" изъяли 6 транспортных средств, 1 автоприцеп и свыше тысячи сигаретных блоков. Также, по данным 78.ru, было снесено более 30 незаконных торговых точек.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором как раз виден процесс сноса одного из нелегальных прилавков.

Видео: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга