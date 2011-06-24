На "Апрашке" под снос попал незаконный торговый прилавок

Ранее днем на городском рынке прошли полицейские рейды.

Днем 20 марта на Апраксином дворе была организована комплексная проверка, в рамках которой свыше 500 правоохранителей выявляли нарушение в сфере торговли, миграционного законодательства и использования имущества, – сообщают в пресс-службе ККИ Северной столицы.

В рейдовых мероприятиях также приняли участие сотрудники Росгвардии с собаками для оказания силовой поддержки городским службам. Рядом с "Апрашкой" наблюдались автозаки.

"Промежуточные итоги" рейдов опубликовали в пресс-службе ККИ – под снос попал один незаконный торговый объект.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в школах может начаться апробирование оценки за поведение учащихся.

Видео: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга