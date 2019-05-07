С 1 сентября в школах может начаться апробирование оценки за поведение учащихся

Сергей Кравцов рассказал о поддержке такой инициативы.

Оценка за поведение учащимся может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких российских регионах для апробации механизма. Соответствующее заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе выступления на заседании профильного комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Чиновник пояснил законодателям, что данный вопрос все еще надо обсудить с общественностью.

Что касается оценки за поведение - я, честно скажу, в целом поддерживаю, тут вопрос реализации. Надо это обсуждать, надо смотреть, чтобы и родителей успокоить. Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что может быть несколько регионов мы возьмем и апробируем их. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что глава государства Владимир Путин по результатам прошедшего в декабре 2024 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил правительству организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе интегральной оценки, а также ее учета при поступлении выпускника в университет, а также введения оценки за поведение. К 1 июля о проделанной работе должен быть предоставлен доклад президенту.

Здание школы "Ленэнерго" сохранят на улице Пугачева.

Фото: Piter.tv