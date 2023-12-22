Прошедший январь стал четвертым из наиболее холодных месяцев этого века

Блокадный январь в Ленинграде 1942 года с температурой -18,7 градуса остается самым холодным за ряд инструментальных наблюдений с 1881 года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги января 2024 года. Этот январь остался в числе наиболее холодных лет.

Нынешний январь со средней температурой -8,9 градуса остался четвертым из наиболее холодных месяцев этого века. Это самое низкое значение температуры с января 2016 года (-11,2 градуса). Практически все последние семь лет средняя температура хотя и была отрицательной, но превышала норму. Блокадный январь в Ленинграде 1942 года с температурой -18,7 градуса остается самым холодным за ряд инструментальных наблюдений с 1881 года.

Осадки в Санкт-Петербурге в течение месяца шли 25 дней и преимущественно в виде снега, только три дня в период оттепели в третьей декаде были с дождем. Выпало ровно 100% от нормы. Солнце светило 12 дней, но количество часов с солнечным сиянием было всего 19,3 часа при максимуме 42,6 часа в 1995 году.

Максимум температуры +4,1 градуса был зафиксирован 29 января, минимум температуры -25,3 градуса – 4 января (рекорд для этого дня).

Фото: Piter.tv (сделано с помощью Kandinsky 3.0)