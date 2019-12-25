Это почти на 2 градуса холоднее прошлого года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги погоды в июле 2023 года. Как отметил специалист, многих не обрадовали частые дожди и практически постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха, всего 8 дней в июле были с температурой выше нормы.

Среднемесячная температура воздуха в июле в Петербурге составила 18,2 градуса, что почти на 2 градуса холоднее прошлого года, и на 5 градусов холоднее очень жаркого июля 2021 года.

Отклонение температуры воздуха от нормы не большое, всего -0,9 гр. и оно намного меньше, чем было в холодных июлях 2017, 2019 и 2015 годов, тогда отклонение достигало -2,2…-2,6 градуса. Александр Колесов, синоптик

Осадков выпало много по сравнению с предыдущими месяцами, где постоянно наблюдался дефицит осадков. Количество дождя в этом июле 94,9 мм, что составило 114 % от нормы (83,4 мм).

Солнце в июле светило 30 дней, продолжительность сияния составила 281,5 часов. Самым жарким днём в этом году стало 16 июля с температурой +27,5 градуса. А самой холодной ночью 11 июля температура понизилась до +9,7 градуса.

Фото: Piter.tv