"Зенит" ведет в матче со "Спартаком" по итогу первого тайма

Второй гол "Зенита" был забит на последней минуте тайма.

Первый тайм матча "Зенита" против "Спартака" завершился со счетом 2:1, передает корреспондент Piter.TV.

Со стороны сине-бело-голубых авторами голов стали нападающий Артем Дзюба (24-я минута) и полузащитник Далер Кузяев (45-я) минута. В ворота "Зенита" забил нападающий "Спартака" Александр Соболев (45-я минута). К первому тайму было добавлено 5 минут дополнительного времени.

Напомним, матч начался в 18:30 на "Газпром Арене" в рамках полуфинала Кубка России.

Фото: Piter.TV