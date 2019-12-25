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"Зенит" ведет в матче со "Спартаком" по итогу первого тайма
Сегодня, 19:20
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"Зенит" ведет в матче со "Спартаком" по итогу первого тайма

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Второй гол "Зенита" был забит на последней минуте тайма.

Первый тайм матча "Зенита" против "Спартака" завершился со счетом 2:1, передает корреспондент Piter.TV.

Со стороны сине-бело-голубых авторами голов стали нападающий Артем Дзюба (24-я минута) и полузащитник Далер Кузяев (45-я) минута. В ворота "Зенита" забил нападающий "Спартака" Александр Соболев (45-я минута). К первому тайму было добавлено 5 минут дополнительного времени. 

Напомним, матч начался в 18:30 на "Газпром Арене" в рамках полуфинала Кубка России. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зенит, первый тайм, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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