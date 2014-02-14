Губернатор Петербурга выделил главные события прошедшей недели

Пост начался со слов о том, что петербургские подходы к развитию инфраструктуры высоко оценили на уровне страны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели. Градоначальник поделился ими на своей странице в "Вконтакте".

Главными событиями недели Беглов назвал новые проекты и достижения с коллегами из федеральных ведомств и госкорпораций. Среди них ― развитие транспортной системы агломерации с Ленобластью, которая имеет значение не только для двух регионов, но и для всей страны, планы по строительству социальных объектов. В 2021 году город намерен построить 25 детских садов и 11 школ, в том числе с поддержкой из федерального бюджета.

Кроме того, на прошлой неделе Петербург договорился продолжать сотрудничество с Росатомом в части повышения эффективности организаций города. Речь идет о переводе поликлиник в "бережливый" формат, внедрении электронных медкарт и так далее.

Еще одна встреча прошла с вице-президентом Ростелекома Александром Логиновым. В Петербурге планируют создавать интеллектуальные транспортные системы и внедрять "умное" освещение.

Фото: Piter.TV