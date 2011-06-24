В Петербурге лето 2024 года заняло четвёртое место в ряду самых тёплых

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл погодные итоги лета в Северной столице в 2024 году.
Надо отметить, что жары у нас почти не было, один аномально жаркий период перетекал с конца мая в начало июня.
Александр Колесов, синоптик
В течение всего лета в Петербурге было только четыре достижения отметки в +30 градусов. Но, несмотря на это, лето 2024 года со средней температурой +19,4 градуса делит четвёртое место в ряду самых тёплых с летом 2022 года.
Впереди остаются памятные всем своей жарой 2010 и 2021 годы и далекий, но очень теплый 1972 год.
Александр Колесов, синоптик
Осадков в Санкт-Петербурге этим летом также выпало достаточно много (316,6 мм). Большинство их было отмечено в августе. По количеству осадков летом 2024 года занимает 10 место среди самых влажных летних периодов.
Инфографики: Александр Колесов
Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)
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