В Петербурге лето 2024 года заняло четвёртое место в ряду самых тёплых

Самое тёплое лето было 2010, 2021 и 1972 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл погодные итоги лета в Северной столице в 2024 году.

Надо отметить, что жары у нас почти не было, один аномально жаркий период перетекал с конца мая в начало июня. Александр Колесов, синоптик

В течение всего лета в Петербурге было только четыре достижения отметки в +30 градусов. Но, несмотря на это, лето 2024 года со средней температурой +19,4 градуса делит четвёртое место в ряду самых тёплых с летом 2022 года.

Впереди остаются памятные всем своей жарой 2010 и 2021 годы и далекий, но очень теплый 1972 год. Александр Колесов, синоптик

Осадков в Санкт-Петербурге этим летом также выпало достаточно много (316,6 мм). Большинство их было отмечено в августе. По количеству осадков летом 2024 года занимает 10 место среди самых влажных летних периодов.

Инфографики: Александр Колесов

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)